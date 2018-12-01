Hakan Keleş: Beşiktaş galibiyetinin tesadüf olmadığını gösterdik

Keleş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Lider takımı yenmenin keyfini yaşıyoruz. Oyuncularımız çok iyi mücadele ettiler. Rakibimiz, ligin en iyi organize olan takımlarından biri. Beşiktaş galibiyetinin tesadüf olmadığını gösterdik." dedi.

Medipol Başakşehir'i yenmenin kolay bir iş olmadığının altını çizen Keleş, "Taktiksel değerlendirmeyi iyi yaptık. Oyuncular da buna bağlı kalınca, kazanmayı bildik. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Deplasmanda daha iyi oynayan bir takımız. Sonuçta ligde herkes herkesi yeniyor. Kolay rakip diye bir şey yok." diye konuştu.

Hakan Keleş, son 3 maçta 7 puan aldıklarının hatırlatılması üzerine, "Elimizden geldiğince çok çalışıyor, rakipleri çok iyi analiz ediyoruz. Gereken yerleri düzeltince, bu sonuca yansıyor. 7 puanı almasaydık kötü duruma düşecektik. Şu an biraz rahatladık. İçerde iki maçımız var. Onları da alırsak iyice rahatlamış oluruz." ifadelerini kullandı.