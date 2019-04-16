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Hakan Keleş: Beşiktaş'ı deplasmanda yendik, evimizde de yenebiliriz

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, 'Beşiktaş ligin en formda takımı, çok iyi gidiyorlar ama biz de onları kendi evimizde yenebilecek güçteyiz' dedi.

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Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 29'uncu hafta maçında 22 Nisan Pazartesi günü kendi evinde oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman koordinasyon hareketleri ile devam etti. 2 grup halinde 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından kırmızı beyazlılar yarı sahada çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. 

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Hakan Keleş, geçen hafta oynadıkları Konyaspor maşından aldıkları bir puanın kendileri açısından önemli olduğunu ifade ederek, "Kötü bir seride gidiyorduk. Moral açısından da bize bir puan iyi oldu. İyi de oyun sergiledik. Galip de gelebilirdik fakat bir puan aldık. Şimdi önümüzde Beşiktaş maçı var. Beşiktaş bu ligin en formda takımı. Bizim için çok zor bir maç olacak. Fakat biz geçen sene evimizde Beşiktaş'ı yenmiştik. Bu sene de deplasmanda yendik. Yenebilecek güçteyiz. İyi konsantre olacağız, iyi hazırlanacağız ve seyircimizin desteği ile de hak ettiğimiz puan ya da puanları almak için uğraşacağız" dedi.

"İLK 10 İÇİNDE OLMAK İSTİYORUZ"

Beşiktaş'ın şu sıralarda ligin en formda takımı olduğunu hatırlatan Keleş "İlk Beşiktaş maçı benim için başlangıç olarak özel bir maçtı. Artık bundan sonra her maç bizim için önemli. Ligde alt tarafla aramızdaki puan farkı 8 oldu. Üst tarafta ise 5'inciyle 3 puan fark var. Puan ya da puanlar alırsak bizim için çok iyi olacak. Beşiktaş ligin en formda takımı, çok iyi gidiyorlar ama biz de onları kendi evimizde yenebilecek güçteyiz. İnşallah o gün iyi konsantre oluruz. İyi hazırlanacağız, puan ya da puanlar alacağız. Takımda Rybalka'nın bir sakatlık problemi var, bir de Özer cezalı. Şu an onlar dışında eksiğimiz yok. Tabii ki ligin bu kritik, zorlandığımız döneminde sakatlarımız, cezalılarımız oldu. Onlar da bizi bir hayli zorladı ama şimdi toparlandık. Bundan sonra bir seri var. O seriden de iyi bir şekilde çıkıp hak ettiğimiz yerlerde, ilk 10 içerisinde olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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