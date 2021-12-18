Hakan Keleş: Bu ligde kalıcı olmak istiyoruz

18 Aralık 2021 Cumartesi 00:39 - Güncelleme: 18 Aralık 2021 Cumartesi 00:39

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Altay'ı 3-1 mağlup eden GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, ligdeki çıkışlarını sürdürdüklerini söyledi.

Keleş, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, ligdeki çıkışlarını Altay maçında da sürdürdüklerini belirterek, maça iyi başladıklarını, ilk yarıdaki futboldan memnunum olduğunu söyledi. Keleş, "Pozisyonlarımız da var. Skoru da elde ettik. 3-0'dan sonra biraz da skoru korumanın etkisiyle son zamanlarda biraz baskı yedik yine." dedi.

Ligde 22 puan topladıklarını ve kalan 2 haftada da iyi sonuçlar almayı hedeflediklerini ifade eden Keleş, "İlk yarıda toplayabildiğimiz kadar puanlar toplamaya çalışacağız. İkinci yarıda yapacağımız takviyelerle bu ligde kalıcı olmak istiyoruz." diye konuştu.

Flavio ve Zeki Yavru'nun bugün kadroda bulunmamasına rağmen yerlerine oynayan futbolcularının performanslarından memnun olduğunu dile getiren Keleş, iyi takım olma yolunda devam ettiklerine dikkat çekti.

Keleş, kulüp başkanı ve yönetim kurulu ile uyumlu bir şekilde çalıştıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Sıfırdan kurulan bir takımız. Bunun zorlukları var ama aştık. Faturanın bende olmadığını yönetim kurulumuz karar verdiler. Öyle devam ettik. Zaten ben şampiyon yaptığım bir takıma zarar verecek görüşte bir insan değilim. İşlerin kötü gittiğini düşünseydim, kötü gidiyordu ama hep oyuna odaklıydık. Bir karar aldık ama ne kadar doğru bir karar olduğunu görüyoruz."