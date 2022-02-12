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Spor

Hakan Keleş: Fenerbahçe'nin bugün iyi oynaması bizi zorladı

Süper Lig'in 25. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

12 Şubat 2022 Cumartesi 19:16 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 19:16
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Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe'ye 2-1 yenildikleri maç sonrası konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Hakan Keleş, "Maça çok iyi başladık. Golü bulduk. Umut'un sakatlığı düzenimizi bozdu. Sonrasında da pozisyonlarımız var. Bu pozisyonları değerlendirseydik daha farklı olabilirdi. Çıkarken kaybettiğimiz bir top var. Rakibin en etkili olduğu alan ama bunun zaafını yaşadık. Beraberliği yakaladılar. Ondan sonra Fenerbahçe'nin iyi oynayan oyuncusu fazlaydı. Takım oyunundan uzaktık. Kaybettik. Üzgünüz. Seyircimize bir galibiyet hediye etmek isterdik. Kötü bir fikstürden geçiyoruz. Önümüzde Kayseri maçı var, hazırlıklarımızı ona göre yapacağız." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE İYİ OYNADI"

Hakan Keleş, "Biraz istediğimiz şeyleri sahaya yansıtamadık. Fenerbahçe'nin de bugün iyi oynaması bizi zorladı. İlk 20 dakika hele inanılmaz pozisyonlar kaçırdık. Oyunun şekli değişebilirdi. Rakibin istediği gibi oynadık. O da beni biraz üzdü." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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