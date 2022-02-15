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Spor

Hakan Keleş: Fikstürün zorluğuyla beraber son 5 maçta istediğimiz sonuçları alamadık

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, 5 maçlık galibiyet hasretine Kayserispor deplasmanında son vermek istediklerini söyledi.

IHA15 Şubat 2022 Salı 17:30 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 17:30
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Son maçlardaki kötü gidişata Kayseri'de nokta koyarak yeni bir çıkış başlatmak istediklerini ifade eden Keleş, "Sezon başında olduğu gibi ligin ikinci yarısında da fikstürün zorluğuyla beraber son 5 maçta istediğimiz sonuçları alamadık. Bunun için çok mücadele ettik, çok çalıştık ama futbolda bunlar olabilecek şeyler, maalesef istediğimiz sonuçları alamadık. Artık bunları geride bırakarak tamamen Kayserispor maçına odaklandık. Taraftarlarımız bizlere her zaman destek verdi, bundan sonra da destek vereceklerini biliyorum. Kayseri deplasmanından onları da sevindirecek bir sonuçla dönüp, önümüze yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Bunu hep birlikte başaracağız, toparlayacağız" diye konuştu.

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