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Spor

Hakan Keleş Galatasaraylı futbolcuyu resmen istedi

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Galatasaray'a 2-0 yenildikleri maçın sonrasında konuştu.

17 Ağustos 2021 Salı 00:59 - Güncelleme: 17 Ağustos 2021 Salı 00:59
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Maçı değerlendiren Hakan Keleş, "10 kişi kalmak etkiledi ama denge gelince oyun üstünlüğünü aldık. İyi şeyler yaptık, daha tam hazır değiliz. Birkaç transfer gelince daha iyi hazır olacağız. Takımın enerjisinden, coşkusundan memnunum. Kasımpaşa maçına hazırlanacağız, inşallah 3 puanı alırız" dedi.

Galatasaray'dan Emre'yi istediklerini belirten genç hoca, "Emre Taşdemir'i istiyoruz. Sol kenara oyuncu alacaktık, alamadık, problemler çıktı. Ofansif olarak çok eksiğiz, transferleri yapamadık. Diabate de hazır değildi, aramıza geç katıldı, sakatlık olmasın diye riske atmak istemedik. İki kenar ve bir forvet ihtiyacımız var acil olarak" ifadelerini kullandı.

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