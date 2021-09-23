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Spor

Hakan Keleş: Kazanabilirdik

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'nin 2-1 mağlup ettiği Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş maç sonu açıklamalarda bulundu. Keleş, 'Penaltıyı gole çevirsek galip de gelebilirdik. İyi oyun, sonuca yansıtamadık.' şeklinde konuştu.

23 Eylül 2021 Perşembe 22:42 - Güncelleme: 23 Eylül 2021 Perşembe 22:43
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Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe'ye 2-1 yenildikleri maçın ardından konuştu.

Kazanabileceklerini söyleyen genç hoca, "Oyuna iyi başlayamadık, erken golden sonra demoralize olduk ama toparladık, penaltıyı gole çeviremedik. Oyun olarak iyiydik, pozisyonlar da var ama 2-0, bireysel bir hata. Son dakikalara kadar iyi mücadele ettik, oyuncular iyi performans sergiledi, beraberlik kazanabilirdik, penaltıyı gole çevirsek galip de gelebilirdik. İyi oyun, sonuca yansıtamadık." ifadelerini kullandı.

İlk galibiyeti almak için doğru yolda olduklarını söyleyen Hakan Keleş, "Zorlu periyot bitti, bundan sonra direkt rakiplerimiz olan takımlarla oynayacağız. İyi oynadık, sonucu alamadık, sonucu alacağımız günler de gelecek" dedi.

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