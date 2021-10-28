Hakan Keleş: Hedefimiz ligde kalıcı olmak

AA 28 Ekim 2021 Perşembe 19:20 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 19:20

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 1 Kasım Pazartesi günü Fraport TAV Antlayaspor'u konuk edecek GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, kulüp yönetimiyle uyumlu şekilde çalıştıklarını söyledi.

Keleş, Çotanak Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sezonun ilk haftalarında kötü sonuçlar aldıklarını ancak uyum sürecini atlatmalarının ardından toparlandıklarını belirtti.

Son 4 maçta iki galibiyet, iki de beraberlik elde ettiklerini aktaran Keleş, "Oyun olarak da iyi seviyeye geldik. İyi bir takım olduk ve uyum sürecini atlattık. Tek hedefimiz üst sıralara doğru tırmanmak. Ondan sonra da bakacağız lig bizi nereye götürür." dedi.

Ligin uzun bir maraton olduğunu ve gelecek haftalarda alacakları galibiyetlerle üst sıralara tırmanmak istediklerini dile getiren Keleş, "İlk haftalardaki kötü sonuçları telafi etmemiz gerekiyor. İlk yarıda 20 puan üzerine çıkarsak, hedefimizi yakalamış olacağız ama daha fazlasını da istiyor ve arzuluyoruz. Bunun için çabalıyoruz. Hedefimiz ligde kalıcı olmak. Ona doğru yaklaşıyoruz." diye konuştu.

Kulüp başkanı Hakan Karaahmet'in kendisine olan güvenine teşekkür eden Keleş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Biz geçtiğimiz sezon başkanımızla beraber yine uyumlu bir şekilde çalışıyorduk. Kısıtlı bir kadro ile iyi işler çıkarttık. Bu sene de aynı şekilde gidiyoruz. Başkanımız bana inanıyor ve güveniyor. Beraber uyum içerisinde çalışıyoruz. İstifayı gerektirecek bir şey olsaydı, biz bu kararı alır ve bırakırdık. İyi bir takım kurduğumuza inandık. Böyle bir istikrarı yakalayacağımızı biliyorduk. Başkanımız iyi bir duruş sergiledi bu konuda. Bana güvendi. Ben de onu mahcup etmedim. Ligde birçok şey kötü sonuçlardan sonra hocalara fatura ediliyor. Ancak hatının hocada olmadığını başkanımız gördü. Ona da teşekkür ediyorum bu konuda. Uyumlu bir şekilde çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz."

Ligin 11. haftasında 1 Kasım Pazartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacaklarını hatırlatan Keleş, "Ligde her maç zor. Antalya maçı da öyle. Onlar da kötü gidişatı durdurmak isteyecekler. Biz iç sahada kaybetmek istemiyoruz. İyi oyunla hak ettiğimiz 3 puan alırız diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Yeşil beyazlılar, Hakan Keleş yönetiminde ısınmanın ardından antrenmanda taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.