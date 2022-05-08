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Spor

Hakan Keleş: İstediğimiz oyunu yansıtamadık

Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde deplasmanda Altay ile 1-1 berabere kalan Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA8 Mayıs 2022 Pazar 18:35 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Altay'la 1-1 berabere kalan GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, "İstediğimiz oyunu yansıtamadık." dedi.

Keleş, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, Süper Lig'den düşen Altay'a geçmiş olsun dileğinde bulunarak, siyah-beyazlı ekibin gelecek sezon Süper Lig'e dönmesi temennisinde bulundu.

Müsabakayı kazanıp üst sıralara tırmanmak istediklerini aktaran Keleş, şöyle konuştu:

Öne de geçtik ancak duran toptan yediğimiz golle skor 1-1 oldu. Verdiğimiz ve kaçırdığımız pozisyonlar var, galip de gelebilirdik. İstediğimiz oyunu yansıtamadık. Bunda konsantre eksikliği ve geçen hafta ligde kalmayı garantilemenin getirdiği rahatlama vardı. Sonuçta 2 maçımız kaldı, en iyi şekilde tamamlayıp yeteri kadar puan almak istiyoruz.

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