Hakan Keleş: İyi gidişatımızı sürdürmek istiyorduk ancak olmadı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 3-0 yenilen Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, rakipleri karşısında iki duran toptan yedikleri gollerin kendilerini sıkıntıya soktuğunu söyledi.

Keleş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 2 yıldır sahasında kaybetmeyen Trabzonspor karşısına kazanmak için çıktıklarını belirterek, "Kazanmasak da puan almak önemliydi. İyi gidişatımızı sürdürmek istiyorduk ancak olmadı." dedi.

İlk yarı iyi oynadıklarını, rakibe pozisyonlar vermediklerini ifade eden Keleş, şunları söyledi:

"Çıkarken sonuçlandıramadığımız pozisyonlar oldu. Üzgünüz ama ilk 70 dakika oynadığımız oyun olumluydu. İki duran toptan yediğimiz goller bizi sıkıntıya soktu. Çok çalışmaya karşın duran toplar, Trabzonspor'un en güçlü yanıydı. Duran toptan kendi kalemize bir de rakibin attığı golle sıkıntıya girdik. Oyuncu değişikliklerinden sonra kadro kalitesi Trabzonspor'un çok daha iyiydi. Oyun da kopmuştu. 3-0 yenildik, üzgünüz. Ümraniyespor maçını kazandığımız zaman istediğimiz hedefe ulaşmış olacağız. Bizi buraya gelip destekleyen taraftarımıza da galibiyet hediye edemedik üzgünüz, onlara teşekkür ederiz."