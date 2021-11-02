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Spor

Hakan Keleş: Kaybettik ve üzüntülüyüz

Süper Lig'in 11. haftasında evinde Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

2 Kasım 2021 Salı 00:01 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 00:01
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Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, "Bugün ilk yarı hariç ikinci yarıdan memnun değilim. Kaybettik ve üzüntülüyüz." dedi.

Keleş, karşılaşma sonrası düzenlendiği basın toplantısında, maça iyi başladıklarını, pozisyonlar da bulduklarını söyledi.

Kaptırılan bir toptan yenilen golle geriye düştüklerini ifade eden Keleş, "Kazanmak istiyorduk. Oyuna da iyi başladık. Pozisyonlarımız var. Fakat iyi oynarken rakibe kaptırdığımız bir top ile geriye düştük. Bu tip maçlarda öne geçmemiz gerekiyor. Geriye düştüğümüz zaman zorlanıyoruz. Sonra yine toparladık. Pozisyonlarımız var ama ikinci yarının başında yediğimiz gol motivasyon olarak oyundan düşürdü. Bu zamana kadar maçın her bölümünde iyi bir oyun vardı. Ama ikinci golden sonra oyuncular kötü oynama haklarını kullandılar." diye konuştu.

Kaybettikleri için üzgün olduklarını vurgulayan Keleş, şöyle konuştu:

"Oyuna giren oyuncularda da risk aldık, ama çok fazla verim alamadık. Sonuçta kaybedilmiş bir 3 puan var. Ama lig uzun bir maraton. İnşallah 5 gün sonra Sivas maçı var orada telafi ederiz. Bugün ilk yarı hariç ikinci yarıdan memnun değilim. Kaybettik ve üzüntülüyüz. Seyircimizin önünde kazanmak istiyorduk. Onlarında müthiş desteği vardı."

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