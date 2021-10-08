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Spor

Hakan Keleş: Rizespor'u yenmek istiyoruz

Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, sahaya 3 puan almak için çıkacaklarını söyledi.

AA8 Ekim 2021 Cuma 18:07 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 18:07
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Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, Göztepe galibiyetinin daha anlamlı hale gelmesi için 16 Ekim Cumartesi sahalarında oynayacakları Çaykur Rizespor maçını kazanmak istediklerini belirtti.

Keleş, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Çaykur Rizespor maçında sahaya 3 puan almak için çıkacaklarını ifade etti.

Göztepe karşısında aldıkları galibiyetin ardından Çaykur Rizespor'u da yenerek çıkışlarını sürdürmek istediklerini dile getiren Keleş, şunları kaydetti:

"Göztepe karşılaşmasına oyuncularımız iyi konsantre oldu ve maçı kazandık. Bu galibiyetle ilerleyen haftalar bizim için daha iyi olacak. Şimdi önümüzde iki Karadeniz takımının karşılaşacağı bir maç var. Göztepe maçında aldığımız 3 puanın daha anlamlı hale gelmesi için Rizespor'u yenmek istiyoruz. İyi hazırlanıyoruz, oyuncularıma güveniyorum."

Taraftarları tribünde görmek istediklerini vurgulayan Keleş, takıma destek verilmesini istedi.

Hakan Keleş, sakatlanan Doukara ve Erol Can ile milli takımlarında bulunan Aziz Behich ve Joe Champness haricinde şu an eksik oyuncu olmadığını da aktardı.

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