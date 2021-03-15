Hakan Keleş: Üç mağlubiyet aldık ama dimdik ayağa kalkacağız

AA 15 Mart 2021 Pazartesi 16:07 - Güncelleme: 15 Mart 2021 Pazartesi 16:07

TFF 1. Lig'in 27. haftasında 20 Mart Cumartesi günü deplasmanda Yılport Samsunspor'a konuk olacak GZT Giresunspor maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Çotanak Stadı'nda teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde yeşil-beyazlı oyuncular teknik ve taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Keleş, gazetecilere yaptığı açıklamada, son 3 haftada alınan mağlubiyetlerden dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Ligde artık kredilerini tükettiklerine işaret eden Keleş, cumartesi günü oynayacakları Samsunspor maçıyla yeni bir sayfa açmak istediklerini dile getirdi.

Keleş, kalan karşılaşmaları kazanarak Süper Lig'e yükseleceklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Üç mağlubiyet aldık ama dimdik ayağa kalkacağız. Kalan maçlarımızı kazanabilecek güçteyiz. Daha önce 12 maçlık galibiyet serisi yakaladık ve yine aynı başarıyı gösterebiliriz. Lider konumumuzu devam ettirip, sezon sonunda da şampiyonluğa ulaşacağız. "