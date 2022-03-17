Hakan Keleş: Üçte üç yaptık ama hiçbir şey bitmiş değil

DHA 17 Mart 2022 Perşembe 14:17 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 14:18

Ligin 30'uncu haftasında deplasmanda karşılaşacakları Antalyaspor hazırlıklarının Giresun etabını tamlayarak bu sabah Antalya'ya giden Giresunspor, pazar günü oynayacak olduğu maçın hazırlıklarına Antalya'da devam edecek. Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, maç öncesi yaptığı açıklamada, Süper Ligde son oynadıkları 3 maçın 3'ünü de kazanarak iyi bir seri yakaladıklarını dile getirdi. Keleş, "Üçte üç yapmak bizim için avantaj ve moral oldu ama hiçbir şey bitmiş değil. Bir maç kazanmayla hiçbir şey bitmiyor. Ne zaman matematiksel olarak garantilerseniz, o zaman süreç bitiyor. Üç maçtır iyi oyunu sonuca yansıtıyoruz. Bu da beni mutlu ediyor" dedi.

Bu maçların geride kaldığını şimdi Fraport TAV Antalyaspor maçına odaklandıklarını aktaran Keleş, "Şimdi önümüzdeki Fraport TAV Antalyaspor maçı bizim için daha önemli oldu. İnşallah orada da istediğimiz sonucu alır, hedeflerimiz doğrultusunda ilerleriz. Oyuncularıma güveniyorum. Deplasmandan iyi bir sonuç alarak milli araya daha rahat girmek istiyoruz" diye konuştu.

CHIQUINHO'DAN 4 GOLE DOĞRUDAN KATKI

GZT Giresunspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Chiquinho, çıktığı 5 maçta 4 gole doğrudan katkıda bulundu. Devre arasında takıma katılan ve ilk kez Fenerbahçe karşısında yeşil beyazlı formayı giyen Chiquinho, çıktığı ilk maçındaki ilk şutunda sarı lacivertli kaleci Altay'ı mağlup etti. Chiquinho, Giresunspor formasıyla çıktığı 5 Süper Lig maçında attığı 3 gol ve bir asistle 4 gole doğrudan katkı sağlarken oyuncunun performansı da teknik ekibi mutlu ediyor.

BAŞKANVEKİLİ YAMAK: LİG HENÜZ BİTMEDİ, DEVAM!

Giresunspor Başkanvekili Nahid Yamak da, Gaziantep FK karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını ancak ligin henüz bitmediğini belirtti. Yamak, yaptığı açıklamada, "Üç hafta önce yaptığımız programda hedefe ulaştık. Çok büyük emek ve özveri ile yaptığımız çalışmaların meyvelerini aldık. Tüm takım, teknik ekip, personel, yönetim ve büyük taraftarımızın destekleriyle bugün peş peşe 3'üncü galibiyetimizi aldık. Ama henüz bitmedi lig devam ediyor. Birlik ve beraberlikle devam edeceğiz. Beraber üzülenlerle birlikte hep beraber sevinmeye devam edeceğiz. Giresunspor sen bizim her şeyimizsin" ifadelerini kullandı.