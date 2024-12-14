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Spor

Hakan Keleş: Yasin Özcan'a Avrupa'dan teklifler var

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Eyüpspor'u 2-0'lık skorla mağlup eden Kasımpaşa'da teknik direktör Hakan Keleş, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA14 Aralık 2024 Cumartesi 00:58 - Güncelleme:
Hakan Keleş: Yasin Özcan'a Avrupa'dan teklifler var
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Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş, 2-0 kazandıkları Eyüpspor maçının ardından, hak ettikleri bir 3 puan aldıklarını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede Kasımpaşa, konuk ettiği Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti ve puanını 19'a yükseltti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Hakan Keleş, "Hak ettiğimiz bir 3 puan aldığımızı düşünüyorum. Maç öncesinde bu zamana kadar iç saha galibiyetimiz yoktu. Bunu kazanmak istiyoruz. Rakibimiz sadece 1 maçta gol atmamıştı. Formda bir takım ve ofansif gücü çok yüksekti. Ne söylediysek oyuncularımız bütün planı sahada uyguladılar. İyi işler yaptık. Kazandığımız için mutluyuz. Eyüpspor'a da bundan sonrası için başarılar diliyoruz" diye konuştu.

"YASİN ÖZCAN'A AVRUPA'DAN DA TEKLİFLER VAR"

Kasımpaşa'nın 18 yaşındaki savunma oyuncusu Yasin Özcan için transfer teklifleri olduğu iddiasına dair açıklamalarda bulunan Keleş, "Şu anda bu konuda çok fazla bir şey söyleyemem. Oyuncumuz yükselen bir yıldız gibi. Üstüne koya koya ilerliyor. Teklifler olması normal. Avrupa'dan da teklifler var. Sezonu burada tamamlasın sonrasında kulüp olarak değerlendirme yaparız" dedi.

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