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Spor

Hakan Keleş'ten Süper Lig açıklaması

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, '44 yıllık Süper Lig hasretinin dinmesine çok yaklaştık, önümüzde sadece son 90 dakikamız kaldı. Bu hedefe ulaşmak için çok iyi hazırlanıyoruz' dedi.

DHA05 Mayıs 2021 Çarşamba 13:34 - Güncelleme: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 13:34
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GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, TFF 1'inci Lig'in son haftasında deplasmanda Tuzlaspor ile oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi, tek hedeflerinin bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak olduğunu vurguladı. Ligde 67 puanla averajla ikinci sırada bulunduklarını, bu maçı kazandıkları takdirde Süper Lig'e çıkacaklarını aktaran Keleş, "Sezon başından bugüne tek arzumuz Giresunspor'un 44 yıldır süren Süper Lig hasretini dindirmekti. Bugün 44 yıllık bu hasretin dinmesine çok yaklaştık. Önümüzde son 90 dakikamız kaldı. Hedefe ulaşmak için çok iyi hazırlanıyoruz" diye konuştu.

Takım olarak moral ve motivasyonlarının yüksek olduğunu ve oyuncularına güvendiğini belirten Hakan Keleş, "Süper Lig için artık önümüzde son bir 90 dakika var. Konsantrasyonumuz yerinde, oyuncularıma sonuna kadar güveniyorum. Onlara olan inancım her zaman olduğu gibi bugün de tam. İnanıyorum ki başaracağız. Takım olarak iyi motive olduk. Pazar günü oynayacağımız Tuzlaspor karşılaşmasından galip ayrılarak Süper Lig'e çıkmak ve Süper Lig özlemine son vermek istiyoruz" dedi.

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