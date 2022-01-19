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Spor

Hakan Keleş'ten transfer açıklaması: Görüştüğümüz oyuncular var

Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA19 Ocak 2022 Çarşamba 23:38 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 23:38
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GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada; skoru koruma içgüdüsüyle sıkıntı çektiklerini söyledi.

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Trabzon'a kazanmaya geldiklerini belirterek, "Maç öncesi kazanmak istiyorduk ama birçok eksiğimiz vardı. Özellikle orta saha bölgesinde eksiktik. Maçta özellikle savunma kısmını iyi yaptık, daha sonra golü bulduk. Golü bulduktan sonra skoru koruma içgüdüsüyle biraz sıkıntı çektik. Oyuna müdahale yapamadık, kulübemiz zayıftı. İstediğimiz 3 puandı ama zor deplasmanda 1 puan sevindirici. Okan'a da kurtardığı iki penaltı atışı için teşekkür ediyorum." dedi.

Keleş, kadro derinliği açısından eksikliklerinin bulunduğunu ifade ederek, "Transfer konusunu bu hafta çözeceğiz gibi görünüyor. Bugün 6 oyuncu eksikliğimiz vardı. Her mevkiimizi güçlendirmek istiyoruz, çalışmalar devam ediyor. Başkanımız bu konuda çalışıyor. Bu hafta transfer yasağını kaldıracağız. Görüştüğümüz oyuncular var." şeklinde konuştu.

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