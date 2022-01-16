Hakan Keleş'ten transfer açıklaması: Kadro derinliğimiz yok, takviyeler yapacağız

16 Ocak 2022 Pazar 19:52 - Güncelleme: 16 Ocak 2022 Pazar 19:52

Spor Toto Süper Ligin 21'inci haftasında oynanan GZT Giresunspor - Kasımpaşa maçının ardından ev sahibi ekibin teknik direktörü Hakan Keleş, mücadeleyi değerlendirdi.

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, geçtiğimiz hafta kazandıkları Galatasaray maçından sonra Kasımpaşa'yı yenmek istediklerini ancak bunda başarılı olamadıklarını söyledi. Kasımpaşa'yı yenerek rakipleriyle aralarındaki puan farkını açmak için sahaya çıktıklarını belirten Keleş, "Erken gelen gol, sonrasında bir kırmızı kart. Yaklaşık 60 dakikadan fazla 10 kişi oynadık. Ona rağmen oyuncularım iyi mücadele ettiler, genel olarak iyi bir takıma karşı oynadık zaten. 3 gün sonra bir maçımız var, şimdi ona hazırlanacağız. Eksiklerimiz biraz bizi etkiledi. İstediğimiz bir maçı kaybettik, üzgünüz. Şimdi Trabzon maçına hazırlanacağız." dedi.

"BİR AN ÖNCE TAKVİYELERİMİZİ YAPMAMIZ GEREK"

Kadrolarında yeterli derinlik olmadığını kaydeden Keleş, "Kadro derinliğimiz yok, takviyeler yapacağız. Bunu bir an önce yapmamız gerek. Milli takımda ve sakat olan oyuncularımız var. Oyuna müdahalelerde sorun yaşıyoruz, sonradan giren oyunculardan da çok fazla verim alamıyoruz. Kadro derinliğinden dolayı bu sorunu yaşıyoruz. İç sahada baskın bir oyunumuz vardı. İyi başlayamadık maça rakibimiz biraz daha bizden iyi başladı ama söylediğim gibi orta saha oyuncularımızın olmayışı bizi sıkıntıya soktu. Shapi'nin geçen hafta antrenman eksikliği vardı, o yüzden onun da olmayışı oyunumuzu etkiledi. Buna rağmen yakaladığımız pozisyonlar var ama değerlendiremedik. Ama dediğim gibi bugün rakibin daha iyi olması, bizim de kötü olmamız önemli oldu. Kazanmak istiyorduk, kazanamadık." şeklinde konuştu.

Keleş, Pelupessy'in kırmızı kart pozisyonuyla ilgili de "Talihsiz bir pozisyon, öyle kasıtlı gireceğini sanmıyorum ama zeminden dolayı kaygan olmasından dolayı talihsiz bir pozisyon." ifadesinde bulundu.