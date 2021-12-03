Hakan Kutlu: Beşiktaş'ın şu anki durumu bize benziyor

3 Aralık 2021 Cuma 22:54 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 22:54

Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Kutlu, 1-1 biten Beşiktaş maçı sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Hakan Kutlu'nun sözleri:

"Çok az pozisyon verip, çok pozisyona giriyoruz. İlk yarı ortada bir maçtı. Can Bozdoğan çok iyi bir gol attı. Daha sonra ikinci yarıda büyük bir reaksiyon gösterdik, oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Beşiktaş her ne kadar kötü dışarıdan görünse de şu anki pozisyonu itibarıyla, oyunun gidişatını değiştirecek ayakları var. 1 puan kötü değil."

"Beşiktaş'ın şu anki durumu bize benziyor. Kötü gidişat sonrası reaksiyon vermek çok zor. Sergen hoca da bunun sıkıntılarını yaşıyor. İki takımı da tebrik ediyorum. İkinci yarı büyük reaksiyon gösterdik."