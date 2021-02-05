Hakan Kutlu: Bizimki çok daha net bir penaltıydı

AA 05 Şubat 2021 Cuma 00:11 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 00:11

Hakan Kutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, göreve başlayalı 7 gün olduğunu ve bu süre zarfında iki zor karşılaşma yaptıklarını söyledi.

"TRABZONSPOR'A KARŞI ÇOK NORMAL"



Göztepe maçında üç puan aldıklarını, sonra da Trabzonspor deplasmanına çıktıklarını hatırlatan Kutlu, "Göztepe maçındaki galibiyetin ardından buradan alacağımız puanlarla daha da moral kazanarak şehrimize dönüp Antalyaspor maçına hazırlanmak istiyorduk. Oyuncularım bugün maçın başından sonuna kadar iyi oyun ortaya koydu. Özellikle maçın ilk yarım saatlik bölümünde istediğimiz her şeyi hemen hemen sahaya yansıttık. Trabzonspor, çok kaliteli bir takım. İyi oyuncuları var. Oyunda üstünlüğü ele geçirdi. Birkaç net pozisyon verdik. Trabzonspor'a karşı çok normal." diye konuştu.



Girdikleri pozisyonları golle sonuçlandıramadıkları için üzgün olduklarını anlatan Kutlu, şunları kaydetti:



"Burada Trabzonspor'a verebileceğimiz en asgari pozisyonu verdik, girebileceğimiz pozisyonlara da girdik. En az üç çok net pozisyonumuz var. Bana göre maçın sonlarına doğru, 75 ya da 76. dakikada Diskerud'un bir penaltı pozisyonu var. Hakemimiz bence onu VAR'a bıraktı. Maçın hakemi baştan sona kadar bana göre iyi bir maç yönetti. Kendisine teşekkür ediyoruz ama penaltı pozisyonunda o pozisyonu VAR değerlendirsin diye düşündü ama ne yazık ki VAR bizim lehimize olan bir kararda çağırmadı. Bizim aleyhimize penaltı olduğu düşünülen pozisyonda VAR çağırdı. Bizimki çok daha net bir penaltıydı."

Oyuncularını mücadelelerinden dolayı tebrik eden Kutlu, bu mücadele gücünü, isteği sahaya yansıtıp, oyun anlayışını değiştirerek devam ettikleri sürece Denizlispor'un ligde devam edeceğine inandığını dile getirdi.