Hakan Kutlu: İlk golden önce elle oynama vardı

14 Mart 2021 Pazar 19:32 - Güncelleme: 14 Mart 2021 Pazar 19:33

İyi oynadıklarını fakat gol bulamadıklarını belirten Hakan Kutlu, "Öncelikle oyunu 2 bölüme ayırmalıyız: Oyuncu sayısı sahada eşitken ve değilken. Böyle değerlendirmeliyiz. Deplasmanda oynamamıza rağmen golle sonuçlanabilecek pozisyonlarımız vardı. Bu gol girişimlerinde biz takım olarak becerikli değildik. Rakibe az sayıda pozisyon verdik. Gol pozisyonunda elle oynama vardı. Ne yazık ki bizim lehimize çıkmadı. Hakem o an maçın içerisinde göremeyebilir ama VAR'dan gelen kararlar bizim lehimize haklı kararlar değildi. Yediğimiz golde elle oynama vardı. VAR'dan beklediğimiz sonucu alamadık. Oyun olarak geriye giden bir şey yok, düşüş görmedim. Gol bulamadık ama oyun olarak iyiydik. Önümüzdeki maç bizim için çok çok önemli bir maç" diye konuştu.