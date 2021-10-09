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Spor

Hakan Şükrü Kurnaz'dan altın madalya

Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nın 5. gününde milli sporcular, 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

9 Ekim 2021 Cumartesi 21:14 - Güncelleme: 9 Ekim 2021 Cumartesi 21:14
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Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nın 5. gününde milli sporcular, 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, erkekler 89 kiloda yarışan Hakan Şükrü Kurnaz koparmada 149 kiloyla altın, silkmede 170 kiloyla bronz madalya kazanırken, toplamda 319 kiloluk derecesiyle dünya üçüncülüğünü elde etti.

Aynı kiloda mücadele diğer milli sporcu Enes Çelik koparmada (148 kilo) gümüş madalya alırken, silkme (170 kilo) ve toplamda (318 kilo) 4. oldu.

Milliler, organizasyonda 6 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 13 madalyaya ulaştı.

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