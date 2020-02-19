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Spor

Hakan Ünsal'ın annesi Nesibe Ünal hayatını kaybetti

TPFD Başkanı, eski milli futbolcu Hakan Ünsal'ın annesi Nesibe Ünsal, hayata gözlerini yumdu.

19 Şubat 2020 Çarşamba15:57 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 15:57

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD) Başkanı, eski milli futbolcu Hakan Ünsal'ın annesi Nesibe Ünsal, hayatını kaybetti.

TPFD'den yapılan açıklamada, "Başkanımız Hakan Ünsal'ın kıymetli annesi Nesibe Ünsal hayatını kaybetmiştir. Nesibe Ünsal annemize Allah'tan rahmet, başta başkanımız Hakan Ünsal olmak üzere kederli Ünsal ailesine, sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

Galatasaray Kulübü de eski futbolcusu ve üyesi Hakan Ünsal'ın annesini kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

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