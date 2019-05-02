Hakem ataması kura ile olsun

GALATASARAY Başkanı Mustafa Cengiz’den çok konuşulacak bir teklif. Beşiktaş ile oynanacak derbi öncesi Türk Telekom Stadı’nda spor müdürleriyle biraraya gelen Başkan, hakem atamalarıyla ilgili çok tartışmanın yaşandığını vurgulayarak “Ligin son 4 haftasında hakemler kura ile belirlensin. Böylece kimse atamalarla ilgili bir şey söyleyemez. Ayrıca TV’ler kura çekilirken canlı yayın yapsın” dedi.

GÜRELİ “HAKEME ETKİ YOK” DEDİ

MHK ile yaptıkları toplantıya değinen Cengiz, “Fenerbahçe maçından sonra Hüsnü Bey’i aradım. ‘Kendi lehimize bir şey istemiyoruz. Hakem 5 tane üst üste hata yaptı. Sonuca etki etti’ dedim. Hüsnü Bey hakemlere etki olmadığına dair yemin etti. Ona inanırım. MHK ile aranızda randevu ayarlayayım dedi. Ben de kabul ettim. Sabri Çelik, Muhittin Boşat ve Mustafa Çulcu ile biraraya geldik. Dostça konuştuk” ifadesini kullandı.

KALKAVAN VAR’DA NİYE İZLEMEDİ?

Toplantı sonrası MHK’nin açıklamalarına ikna olmadığını da söyleyen Cengiz, “Konya maçında Mete Kalkavan inatla VAR’a gitmedi. Duyum geldi. 6 dakika konuşmuşlar. Git gözünle gör dediler, ama gitmedi” diye sitem etti. Başkan yeni nesil hakemlerin çok iyi eğitilmesi gerektiğini söyleyerek, “İnsana yatırım yapmamız lazım. Hakemler maçın sonucuna etki etmemeli ve alın terini çalmamalı. Bu süreç artık sona ersin” şeklinde konuştu.

Şampiyonluk için bırakmadım

CENGİZ, kongrede şampiyonluk yarışı içerisinde olmamaları durumunda seçim kararı alacağını söyledi. Galatasaray’ın başkanı, “Eski başkan Faruk Süren beni arkaya çağırdı. Seçim kararı almamı istedi, ‘Ortam gergin, seçime git, ibra etsinler’ dedi. Fatih Terim ile de konuştum. Takımın etkilenmemesini istedi. Bir başkan yeniden seçilmek için kendisini küçültmez. Biz orada kulis yapmadık. 1000 kişi gitmiş. Şampiyonluğun etkilenmemesi için seçim kararı almadım. Biz şampiyonluğa gidiyoruz. Şimdi bırakıyorum deseydim, camiamız ne olurdu? Bizi hainlikle suçlarlardı” diye konuştu.

UEFA ve CAS ile savaş yaptık

GALATASARAY’IN Fair Play anlaşmalarına sadık kaldığını vurgulayan Cengiz, şunları söyledi: “Borç alacak dengesine çok dikkat ediyoruz. Futbolcu satışlarından bu sene kardayız. UEFA’yı ikna etmemize rağmen daha sonra anlaşma bozuldu. Biz de hakkımızı CAS’ta aradık. Ve büyük mücadeleler sonrasında davayı kazandık. Futbol Federasyonu’nun da ve diğer kulüplerin de lobi açısından Avrupa’da güçlü olması lazım.

Güneş’in TFF’ye gitmesi yanlış

Mustafa Cengiz, önceki gün Riva’ya giderek, Futbol Federasyonu Başkanı Hüsnü Güreli ve Milli Takımlar Sorumulusu Ali Dürüst ile toplantı yapan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş için, “Taraftarımız bu olaya büyük tepki gösterdi, ‘hakem ayarlamaya gitmiş’ diyorlar. Ben Güneş’in yerinde olsaydım oraya gitmezdim. Çünkü zamanlaması yanlış. Ben olsaydım gitmezdim” dedi. Ada olayına da değinen Başkan, “Galatasaraylı üyeler hiç merak etmesin. Ada bizimdir. Eninde sonunda adalet yerini bulacak” diye konuştu.