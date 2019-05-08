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Hakem sayısı 43’e çıkartılıyor

FUTBOL Federasyonu gelecek sezon Süper Lig’de görev yapacak hakem ve Video Yardımcı Hakem sayısını artırma kararı aldı.

  • Star Spor
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Halen Süper Lig’de 25 hakem maçlarda görev alıyor. Gelecek sezon ise bu sayı 15 artarak 43’e çıkacak. Özellikle VAR Sistemi’nin devreye girmesinden sonra hakemlerin yoğun olarak maçlarda görev alması eleştirilere neden olmuştu. Hakem sayısının artırılmasıyla hem maç yönetecek alternatif isim sayısı artaracak hem de hakemler daha az yorularak, maçları daha iyi yönetmesi sağlanacak.

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