Hakemden Sergen’e defol iddiası
KASIMPAŞA ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan maçta hakem Halis Özkahya’nın kırmızı kart gösterdiği Teknik Direktör Sergen Yalçın’a defol diye bağırdığı iddia edildi.
- Star Spor
Özkahya ilk olarak saha kenarında bir pozisyona tepki gösteren Yalçın’a sarı kart gösterirken ardından da kırmızı kartını çıkarttı. Bu sırada hakemin Yalçın’a “Defol” diye hakaret ettiğini ileri süren Malatyasporlular büyük tepki gösterirken, sosyal medyada açtıkları ’SergenYalçınYalnızDeğildir’ başlıklı hashtag ile destek verdiler.
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