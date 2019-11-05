Hakemden Sergen’e defol iddiası

Özkahya ilk olarak saha kenarında bir pozisyona tepki gösteren Yalçın’a sarı kart gösterirken ardından da kırmızı kartını çıkarttı. Bu sırada hakemin Yalçın’a “Defol” diye hakaret ettiğini ileri süren Malatyasporlular büyük tepki gösterirken, sosyal medyada açtıkları ’SergenYalçınYalnızDeğildir’ başlıklı hashtag ile destek verdiler.