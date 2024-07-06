İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Temmuz 2024 Pazar / 1 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,6645
  • EURO
    35,5639
  • ALTIN
    2511.53
  • BIST100
    10851.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hakemden skandal karar! Hollanda'ya bu pozisyonda sarı kart...
Spor

Hakemden skandal karar! Hollanda'ya bu pozisyonda sarı kart...

EURO 2024 çeyrek finalinde A Milli Takımımızın karşılaştığı Hollanda'da Xavi Simons, Mert Müldür'e çok sert bir müdahalede bulundu. Hakem pozisyonda kırmızı kartlık pozisyonda, sarı kartına başvurdu.

6 Temmuz 2024 Cumartesi 23:09 - Güncelleme:
Hakemden skandal karar! Hollanda'ya bu pozisyonda sarı kart...
ABONE OL

EURO 2024 çeyrek finalinde oynanan Hollanda - Türkiye maçında Hollandalı futbolcu Xavi Simons, futbolcumuz Mert Müldür'e çok sert bir müdahalede bulundu.

Maçın 30. dakikasında Mert'ten topu kapmak isteyen Simons, Mert'in baldırına bastı ve sarı kart gördü. Oyuncularımızın yoğun itirazlarına rağmen VAR hakemi Jerome Brissard, orta hakem Clement Turpin'i uyarmadı ve Hollanda sahada 11 kişi kalmaya devam etti.

Pozisyonun devamında Hakan'ın ortasında Abdülkerim'den önce kaleci Verbruggen yumrukla topu uzaklaştırdı.

Not: Görüntüler TRT'den alınmıştır.

  • Euro 2024
  • Xavi Simons
  • Mert Müldüre

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.