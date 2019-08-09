Hakeme çarpan top gol değil

MERKEZ Hakem Kurulu (MHK) Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg dün basına değişen oyun kurallarıyla ilgili bilgiler verdi.

1 Temmuz’dan itibaren değişen oyun kuralları şöyle:

● Hakeme çarpıp ağlara giden top artık gol sayılmayacak.

● Oyuncular değişiklik sırasında en yakın noktadan sahayı terk edecek.

● Hakeme çarpan toplarda, hakem atışı yapılacak.

● Bilerek ya da kazara elle atılan goller geçerli olmayacak.

● Frikiklerde rakip oyuncular en az 1 m. uzakta duracak.

● Penaltılarda kalecinin bir ayağı çizgiye basmak zorunda olacak.

● Kale vuruşlarında oyun ceza sahası içerisinde başlayacak.

FIFA hakemi Danny Makkelie VAR’ın amacının skandalları engellemek olduğunu söyledi. Makkelie, “En iyi karar hangisi değil, karar doğru muydu en temel cümle bu. Türkiye’de VAR geçen sezon kötü değildi, ancak çok daha iyisini yapabiliriz” dedi.