Hakemin 2 kararı tartışma çıkardı

İlkinde , 40. dakikada Guilherme’nin kullandığı serbest vuruşta Chebake’nin vuruşu esnasında topu kontrol etmek isteyen Altay meşin yuvarlağı elinden kaçırdı, Yeni Malatyasporlu futbolcular topu ağlara gönderse de hakem Altay’ın pozisyonunda faul tespit etti ve gol geçerlilik kazanmadı.

İkinci pozisyon ise ilk devrenin 5. uzatma dakikasında oluştu. Emre’nin sol taraftan yaptığı ortada Farnolle ve Moses çarpıştı, boşta kalan topu Yeni Malatyaspor savunması uzaklaştırdı. VAR’da pozisyonu izleyen Mete Kalkavan, kalecinin faul yaptığı gerekçesiyle penaltıya hükmetti.