11.02.2020 00:29 - Güncelleme: 11.02.2020 00:29

F.BAHÇE Başkanı Ali Koç, Suriye’nin İdlib kentinde yaşayan çatışmada 5 askerimizin şehit, 5 askerimizin de ağır yaralı olması nedeniyle dün FB TV’de yapacağı gündem özel programını iptal etti. 3 dakika 46 saniyelik bir açıklama gerçekleştiren Koç, ılımlı bir dil kullanmadı ve yine sert konuştu: “Sizlere bugün gündemle ilgili bazı konularda açıklamalarımız olacaktı. Biliyorsunuz hafta sonu yaşadığımız yani Alanyaspor maçında yaşadığımız bazı olaylar Fenerbahçe cephesinde, camiasında infiale sebep olacak boyuta geldi.

HAKEMLER ÇOK CÜRETKAR

Maçı yöneten hakemlerin bilhassa VAR hakeminin ürkütücü boyutta olan cüretkar kararlarının sebeplerini, nasıl kaynaklandığını, Türkiye Futbol Federasyon’na bakış açımızı, bildiklerimiz, öğrendiklerimizi federasyonun yönetim kurulu başkanının nasıl seçildiği, kurullarının oradaki yapılandırmanın, hakemlerin hakem atamalarının, hakem dünyası içindeki dengelerini... Fenerbahçe Spor Kulübü olarak burada görüşlerimizi paylaşacaktık.

ÇOK ACI BİR HABER ALDIK

Ancak, programa az bir süre kala Suriye’den çok acı bir haber aldık. İdlib’te 5 kahraman askerimizi şehit verdik. 5 askerimizin de ağır yaralı olduğu bununla berabere bölgedeki hareketliliğinde devam ettiği haberlerini alınca bugün bu programı yapmamaya karar verdik. Önümüzdeki bir iki gün içinde de muhakkak bu görüşlerimizi kimin kime neye hizmet ettiğini hangi amaçla göreve getirildiğini, işlerin nasıl çalıştığını ve ön yargılı tavırları sizlere bir bir anlatacağım.”

HABERİ BEN VERMEK İSTEDİM

ŞEHİTLERE Allah’tan rahmet ailelerine de baş sağlığı dileyen Ali Koç, yaralı askerlerimize de acil şifalar diledi: “Bizzat ekran başındaki sizlere bu haberi, bu acı haberi benden almanızı bu kararı benden öğrenmenizi istedim. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Ailelerine sabır versin. Çok zor bir süreç... Bizim için savaşan askerlerimizin başına gelenler... Bilhassa 2020 yılında... Bununla berabere yararlı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. İnşallah bundan sonra bu acı haberlere daha yenileri eklenmez”

(Akşam)