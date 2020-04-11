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Spor

Almanya'da ligler başlıyor! Hakemler için alınan tedbirler bir bir açıklandı!

Koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilen Almanya'da, Bundesliga ve Bundesliga 2'nin 9 Mayıs tarihine kadar yeniden başlayacağı yönünde iddialar bulunurken hakemlerle ilgili dikkat çeken kararlar alındı.

11 Nisan 2020 Cumartesi 21:45 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 21:45
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Liglerin 9 Mayıs'ta yeniden başlaması planlanan Almanya'da hakemlerle ilgili de çok büyük değişikliklere gidilecek. Bild'in haberine göre, corona virüsü nedeniyle hakemlerin çalışma şartlarında yeniden düzenleme yapılacak.

DFB Hakem Direktörü Heike Ullrich, Hakem Departmanı Yönetmeni Florian Götte ve Hakem Kurulu Başkanı Lutz-Michael Fröhlich, hakemlerle yaptıkları video konferans toplantısında alınan kararları kendilerine ilettiler.

İSTEMEYENE MAÇ VERİLMEYECEK

DFB'nin aldığı karara göre, hakemler istemedikleri takdirde maç yönetmeyecek. Yılda 60 bin ile 80 bin Euro arasında sabit maaşı olan hakemler maç yönetmek istemese bile maaşını almaya devam edecek. Sadece 5 bin Euroluk maç başı gelirinden olacak.

KORONAVİRÜS TESTİNE GİRECEKLER

Alınan karara göre bir maçta görev alacak tüm hakemler maç öncesi corona virüsü testine girecek. Bunun sağlanması için de testi yapacak doktorlar önceden belirlenecek

VAR'DA MASKELİ DÖNEM

Köln'deki VAR merkezinde görev yapacak hakemler, süpermarketlerde kasiyerlerin kullandığı plastik maskeleri kullanacak. Ayrıca DFB, VAR merkezindeki tüm görevlilerin maske takmasını planlıyor. VAR görevi yapan hakemler artık birkaç maç arka arkaya görev alacaklar.

GÖZLEMCİLER EVDEN İZLEYECEK

Normal zamanda tribünde yer alan gözlemciler artık evlerinden maçları takip edecek. DFB, maçlar seyircisiz oynansa bile gözlemcilerin evlerinde televizyondan izleyerek hakemleri değerlendirmelerine karar verdi.

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