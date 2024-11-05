Hakem camiasının deneyimli isimleri ile yaptığım görüşmede ortaya çıkan manzara endişe verici. Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi sonrası iki tarafın da hakem yönetiminden şikayet etmesi, bizi hakem eleştirilerinin ne kadar 'Objektif' kriterlerde yapıldığını sorgulamak zorunda bırakıyor. Peki gerçekten hakemler bahsedildiği kadar 'Kötü niyetli' mi? Bu konuyu dün camianın kanaat önderleriyle konuştuk. Verilen mesajları sizlerle madde madde paylaşıyorum:

Hakemler korkuyor, baskı çok fazla. Kulüpler hakem konuşmayı bırakmalı. Bu ülke Cüneyt Çakır'ı sokağa attı. FIFA'nın iki eğitimcisinden biri. Rusya'ya, Suudi Arabistan'a danışmanlık yapıyor. Gürcistan'da federasyon başkanı. Sanıyoruz ki bunları yaparak hakem hatalarını bitiririz.

VAR her pozisyona korkudan müdahale ediyor. Bir yapıdan bahsediliyor. Ne yapısı! 3 kişinin konuştuğu ertesi gün gazetelere düşüyor. Böyle bir ortamda yapı mı olur. Telefonlarımız zaten dinleniyor. Arkadaşlarımızı başarı dilemek için bile arayamıyoruz yanlış anlaşılır diye.

Korku, baskı, bilinç altına olumsuz etki ediyor. Kulüpler istedi diye böyle maçlara genç hakem verilmez. Kulüpler ister, sonra da şikayet eder. Tecrübeli hakem olsaydı bu kadar kolay çözülmezdi. Ne yapacağını bilemedi, koptu. Dün ehliyet almış adama TIR şoförlüğü yaptırır mısın!

F.Bahçe, G.Saray, Beşiktaş, Trabzon'un iç sahasında maç yönetmek zor. Ciddi baskı var, korku ve kaygı insanı daha çok hataya sevk eder. Hakemler 4 büyüklerin maçına çıkmak istemiyor. Eskiden derbiye çıkalım diye can atardık, vizyondu, vitrine çıkmaktı. Şimdi kimse istemiyor.

Bu iklimde hakemlik zor. Avrupa Şampiyonası'nda kaç tane genç hakem vardı. Tecrübeli ve deneyimli hakem lazım. Mehmet Türkmen ve Oğuzhan Çakır iyi hakem olacak. Ama bu şekilde yazık ediliyor. Hedef yapılıyor. Genç diyorlar. Bu malın alıcısı var şimdi ama bak ne oldu, çocuğa da yazık.

YABANCI HAKEM GELMEZ

Bir de yabancı hakem konusu var. MHK'de geçmişte görev yapmış deneyimli kişiler konuyu şöyle özetliyor: "Yabancı hakemler gelmek istiyor ama federasyonlar göndermiyor. Buraya iyi hakem gelmez. 1-2 maçına gelir. Hug Dallas olmasaydı o VAR'a da yabancı gelmezdi. O organize etti. Adam şu anda Premier Lig'in danışmanlığını yapıyor. Biz böyle bir ülkeyiz. Dünyada FIFA'nın, UEFA'nın göbeğinde bir adamı dışladık. İkili ilişkiler çok önemli. Federasyon başkanı "Ben Collina'ya gider yaptım" diyor. Yapamazsın. Diyelim ki yaptın Türk hakemleri Edirne'den öteye geçemez."