Hakemler sahaya maskeyle çıktı
Amasya’da oynanan bir futbol maçı öncesi hakemler sahaya maske takarak çıktı.
Amasya Belediyespor ile Merzifonspor U-17 takımları arasında oynanan final müsabakasını yöneten B klasman hakemi Bilal Köseoğlu’nun yardımcıları Emre Aslan ve Ömer Karakaya ile birlikte seremoni sırasında yüzlerine taktıkları maskeler futbolcuları şaşırttı.
Köseoğlu, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla nedeniyle LÖSEV’e destek olup ve farkındalık oluşturmak amacıyla sahaya maske takarak çıktıklarını söyledi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.