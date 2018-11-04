Hakemler sahaya maskeyle çıktı

Amasya Belediyespor ile Merzifonspor U-17 takımları arasında oynanan final müsabakasını yöneten B klasman hakemi Bilal Köseoğlu’nun yardımcıları Emre Aslan ve Ömer Karakaya ile birlikte seremoni sırasında yüzlerine taktıkları maskeler futbolcuları şaşırttı.

Köseoğlu, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla nedeniyle LÖSEV’e destek olup ve farkındalık oluşturmak amacıyla sahaya maske takarak çıktıklarını söyledi.