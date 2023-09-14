Hakemler şartlardan memnun değil!

Türk futbolundaki tartışma unsurlarının belki de en başında gelen hakemler, bir bir mesleği bırakıyor.

Son 3 sezonda bin 549 hakem görevi bıraktı, 2020-21'de TFF'deki 6 bin 292 olan faal hakem sayısı, 2023-24 sezonunda 4 bin 743'e düştü. 2020-21 sezonunda 2 bin 27 de olan faal gözlemci sayısında ise artış görüldü.

Yaş kriterinin 65'ten 70'e çıkması dolayısıyla gözlemciliğe dönüş oldu, bazı isimler görevlere devam etti.

ŞARTLARDAN MUTLU DEĞİLLER

Hakem sayısındaki düşüşün temel sebebi ise maç başı ücretler... 220 liralık maç başı ücreti, beklentilerin hayli altında kaldı.

Ayrıca son zamanlarda artan eleştiriler, sert söylemler ve şiddet olayları pek çok hakemi psikolojik olarak etkiledi.

Özetle, sezonda yaklaşık 500 hakem görev bırakıyor. Şu anda TFF'de faal olan hakem ve gözlemci sayısı 6 bin 951. 2020-21 sezonunda bu sayı 8 bin 319'du. Düşüş trendinin devam etme ihtimali kuvvetle muhtemel.