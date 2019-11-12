Hakemlere ağır suçlama

ALANYA karşısında aldığı 3 puana rağmen Trabzonspor’da maçı yöneten Abdulkadir Bitigen’e tepki dinmiyor. Bordo-Mavililer özellikle Abdulkdadir Parmak’a gösterilen kırmızı kartı haksız bulup, Parreira’ya yapılan faule kırmızı kart çıkmamasını eleştirirken eski başkan Nuri Albayrak da sert bir açıklama yaptı. Albayrak, “Bu hakemlerin zihneyeti düzelmeden Türkiye’de kimse futboldan zevk almayacak. Bunlar mafya. Bu işlerin düzeleceğini düşünmüyorum. Benim başkanlığı bırakmamın nedeni Trabzon-Sivas maçıydı. Bu adamlar düzelmez. Ben futboldan soğudum. Bu işin içine çok farklı şeyler girdi. Önemli olan dürüstlük, burada çok büyük rantlar yatıyor ve bu rantın içinde hakemler de var. Yurt dışında hakemlerimiz güzel maçlar yönetiyor ama ülkemizde kafalarından bin bir türlü tilki dönüyor” dedi.