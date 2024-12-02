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Spor

Hakim Ziyech depremi! Direkt bileti kesildi

Süper Lig'de dün Eyüpspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da bazı oyuncular tepki çekti. Bunlardan biri de Hakim Ziyech oldu. Galatasaray, tecrübeli futbolcusunun biletini kesti. Hakim Ziyech'in geleceği ise resmen belli oldu. İşte detaylar...

2 Aralık 2024 Pazartesi 18:39 - Güncelleme:
Hakim Ziyech depremi! Direkt bileti kesildi
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Süper Lig'de dün Eyüpspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da bazı oyuncular tepki çekti. Bunlardan biri de Hakim Ziyech oldu. Faslı yıldız bu sezon ilk 11'de süre alamazken sonradan girdiği maçlarda da takımına katkı sağlayamadı. Taraftarların yoğun tepkisini çeken 31 yaşındaki oyuncu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'a kiralık olarak gelen ve sezon başında satın alma opsiyonunun devreye girmesiyle sarı-kırmızılı kulüple sözleşme imzalayan Ziyech'in bileti kesildi.

YOLLAR KESİN OLARAK AYRILIYOR

Chelsea'den bonservisi alınan tecrübeli futbolcu geçen sezon şampiyonluk yolunda özellikle son haftalarda başarılı bir performans göstermişti. Ancak Ziyech'in istikrarsız oyunu ve saha içindeki umursamaz tavırları tepki çekmişti. Bu sezon forma bulmakta zorlanan oyuncu ile Galatasaray'ın yolları ayrılacak.

Hakim Ziyech ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalansa da Galatasaray oyuncuyu ile kesin olarak vedalaşacak.

DEVREYE GİRDİLER

Galatasaray'da artık neredeyse tamamen gözden çıkarılan Faslı futbolcunun yeni durağı ise belli oldu. Gelen bilgilere göre; Arabistan ve Katar ekipleri yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Ziyech'in de bu transfer sıcak baktığı öğrenildi.

Galatasaray cephesi, alacaklarını bırakması karşılığında Hakim Ziyech'i devre arasında göndererek hem yabancı kontenjanı hem de maaş bütçesinde yer açmak istiyor.

Galatasaray formasıyla toplam 33 maça çıkan Ziyech, 8 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.

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