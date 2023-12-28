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Spor

Hakim Ziyech, Fas Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Hakim Ziyech, Fas Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağırıldı.

IHA28 Aralık 2023 Perşembe 13:58 - Güncelleme:
Hakim Ziyech, Fas Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı
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Galatasaray'ın 30 yaşındaki futbolcusu Hakim Ziyech, Fas Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası için belirlediği aday kadroya çağrıldı.

Fas Milli Takımı'nın, Afrika Uluslar Kupası için belirlediği aday kadrosu açıklandı. Kadroda, Galatasaray'ın 30 yaşındaki futbolcusu Hakim Ziyech de yer aldı. Fildişi Sahilleri'nde düzenlenecek olan turnuva, 13 Ocak ile 11 Şubat tarihleri arasında oynanacak. Fas'ın turnuvadaki ilk rakibi ise 17 Ocak'ta oynanacak müsabakada Tanzanya olacak.

Aday kadroda, Ziyech'in yanı sıra geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen 33 yaşındaki savunma oyuncusu Roman Saiss de yer buldu.

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