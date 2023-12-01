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Spor

Hakim Ziyech: Galatasaray'da kendimi buldum

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Hakim Ziyech, Hollanda basınına açıklamalarda bulundu. Faslı yıldız sarı kırmızılı ekipte kendini bulduğunu belirtirken, 'Kendim olabiliyorum, eskiden olduğu gibi. Yeniden geliştiğimi hissedebiliyorum.' sözlerini sarf etti.

1 Aralık 2023 Cuma 16:14 - Güncelleme:
Hakim Ziyech: Galatasaray'da kendimi buldum
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Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech, Hollanda basını Voetbal International'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"MUTLULUĞU YENİDEN BULDUM"

"Galatasaray'da mutluluğu yeniden buldum. Yeniden çiçek açtığımı hissediyorum. Kendim olabiliyorum, eskiden olduğu gibi. Yeniden geliştiğimi hissedebiliyorum."

"Galatasaray için futbol oynarken eğleniyorum. Futboldan yeniden keyif almaya başladım."

"Burada yeniden eski Ziyech olduğumu hissediyorum."

AJAX İTİRAFI!

"Ajax, beni geçen sezon geri almayı denedi ama sonra kiralamaya döndüler. Sonra her şey durdu. Ajax'a yardım etmek isterdim, geri dönmeyi gerçekten çok isterdim. Ancak, beni sadece kiralamak istediler. O noktada benim için bu transfer artık gerçekleşemezdi."

"SABRIM TÜKENMİŞTİ"

"Chelsea'de 3 tane kadro kuracak kadar iyi oyuncular vardı. Bir noktada sabrım tükendi. Geçen sene, Fas ile harika bir Dünya Kupası oynadım, çok formdaydım. Dünya Kupası sonrası Chelsea'ye geri döndüm ve oynatılmadım. 'Bana biraz daha sabret' dediler. Fakat, sabrım bitmişti bir kere..."

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da 10 maça çıkan Faslı yıldız, 3 gol atarken, 2 de asist yaptı.

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