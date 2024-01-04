İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ocak 2024 Perşembe / 23 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,7907
  • EURO
    32,7074
  • ALTIN
    1961.49
  • BIST100
    7452.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Hakim Ziyech: Geri dönmeyeceğim

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech takımdan ayrılma konusunda oldukça kararlı.

Takvim4 Ocak 2024 Perşembe 10:01 - Güncelleme:
Hakim Ziyech: Geri dönmeyeceğim
ABONE OL

Galatasaray'da Faslı yıldız Hakim Ziyech ile yollar ayrılıyor. Sarı- Kırmızılılar'a sezon başında transfer olan tecrübeli oyuncu Fas Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek.

Tecrübeli futbolcunun Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve kesin olarak ayrılık kararı aldığı öğrenildi.

"GERİ DÖNMEYECEĞİM"

Ziyech'in bu görüşmede, "Afrika Kupası sonrası Galatasaray'a dönmeyi düşünmüyorum. Kariyerimi başka bir takımda sürdüreceğim" dediği ifade edildi. Bu gelişme üzerine ayrılık kararı alındı. Ziyech ile 2 Suudi kulübünün yakından ilgilendiği biliniyor. Sarı-Kırmızılılar Ziyech'i elden çıkartarak en azından maaş yükünden kurtulacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.