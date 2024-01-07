Hakim Ziyech için Galatasaray'dan resmi açıklama!

Galatasaray'da Hakim Ziyech'in sarı kırmızılı takımdan ayrılmak istediği yönündeki iddialar için resmi açıklama geldi.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Faslı yıldız Hakim Ziyech'in Galatasaray'da mutlu olduğunu söyledi.

Konyaspor maçının ardından açıklama yapan Okan Buruk "Ziyech, Galatasaray'da mutlu. En son Afrika Kupası kampına giderken hafif bir sakatlığı vardı. Orada tedavisi devam ediyor, daha antrenmanlara başlamadı. Bizle konuştu, programı yaptık, nasıl olacağını... Gayet mutlu ayrıldı. Menajeri de Ziyech'in Galatasaray'da mutlu olduğunu söyledi." dedi.

Açıklamalarına devam eden Okan Buruk "Futbolda ne olacağı belli olmaz. Transfer başlayınca onun düşüncesi olur, bizim düşüncemiz olur ama genel anlamda ben herkesten memnunum. Transfer döneminde ayrılmak isteyen, kalmak isteyen, göndermek istediğimiz ama kalmak isteyen olur. Transfer döneminde ne olacağı bilinmez ama Ziyech bizimle mutlu. Tekliflere bakacağız." ifadelerini kullandı.