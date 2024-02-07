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Spor

Hakim Ziyech için hedef Beşiktaş derbisi

Galatasaray'da Afrika Kupası'ndan geri dönen yıldız oyuncu Hakim Ziyech için geri dönüş hedefinin Beşiktaş maçı olduğu belirtildi.

Sabah7 Şubat 2024 Çarşamba 10:03 - Güncelleme:
Hakim Ziyech için hedef Beşiktaş derbisi
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Galatasaray'da Hakim Ziyech şoku yaşanıyor. Afrika Kupası'nda yaşadığı problemin ardından İstanbul'a dönen Faslı yıldızın sakatlığının, ilk belirlenene göre çok daha kötü olduğu bildirildi.

HEDEF BEŞİKTAŞ DERBİSİ

Oyuncunun tedavi ve dönüş sürecinin 1 ayı bulacağı ve Başakşehir, Sparta Prag (2), Ankaragücü ve Antalya maçlarını kaçıracağı öğrenildi. 30 yaşındaki hücumcunun Beşiktaş (3 Mart) karşılaşmasına yetiştirilmesi hedefleniyor.

MAAŞINI FIFA VERECEK

Ayrıca oyuncunun bir FIFA turnuvasında sakatlanması nedeniyle Şubat ayındaki 350 bin Euro'luk maaşı da FIFA tarafından karşılanacak.

OKAN BURUK'UN SÖZLERİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bandırmaspor maçının ardından Hakim Ziyech'in sakatlığıyla ilgili şu sözleri kullandı;

"Çok uzun bir süre olacağını düşünmüyorum. 2-2,5 aylar yazıldı ama o kadar sürmeyecektir. Yaklaşık 3-4 hafta içinde dönmesini bekliyoruz"

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