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  • Hakim Ziyech için şaşırtan iddia! İşte ayrılık kararının ardındaki gerçek
Spor

Hakim Ziyech için şaşırtan iddia! İşte ayrılık kararının ardındaki gerçek

Galatasaray'da Faslı yıldız Hakim Ziyech ile ara transfer döneminde yolların ayrılması bekleniyor. Fas basınında çıkan bir habere göre ayrılığın ardındaki gerçeğin ödenmeyen maaşlar olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

22 Aralık 2024 Pazar 11:12 - Güncelleme:
Hakim Ziyech için şaşırtan iddia! İşte ayrılık kararının ardındaki gerçek
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Galatasaray'da sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Hakim Ziyech ile ipler koptu. Faslı yıldızın ara transfer döneminde sarı-kırmızılılara veda etmesi bekleniyor.

AYRILIK KARARININ ARDINDAKİ GERÇEK

Galatasaray'ın Süper Lig'de bu akşam deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçının kadrosuna da alınmayan Ziyech'le ilgili Fas basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Habere göre Ziyech, 250 bin euro tutarındaki maaşının dört aydan fazla bir süre ödenmemesi nedeniyle ayrılık kararı aldı.

Haber kaynağı, Ziyech'in maaşının yanı sıra imza parasının da bir kısmını alamadığını öne sürdü.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon 11 maça çıkıp 320 dakika süre alabilen Hakim Ziyech, 1 asistlik skor katkısı verdi.

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