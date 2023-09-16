Milli aranın ardından oynanan ilk maçta rakibine büyük üstünlük kuran sarı-kırmızılı ekip, futbolseverlere oldukça keyifli anlar yaşattı. Samsunspor karşısında Galatasaray'ın yeni transferleri maça damga vurdu. Sosyal medyada çokça konuşulan o anlar, Galatasaray taraftarını da mest etti.

HAKİM ZİYECH, İLK MAÇINDA MEST ETTİ

Faslı futbolcu Hakim Ziyech, oynadığı ilk maçında takımın yıldız golcüsü Mauro Icardi'ye asist yapmayı başarırken, oynadığı futbolla izleyenleri mest etti.

MAÇ FAZLASIYLA LİDER

Karşılaşmadan tam 4-2 galip ayrılan Galatasaray, Süper Lig'de puanını 10'a yükselterek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Gelecek hafta içi oynanacak olan Kopenhag maçı öncesinde önemli bir prova yapan Galatasaray, tribünleri dolduran taraftarlarını da memnun etti.

Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 7 ve 29'uncu dakikalarda Kerem Aktürkoğlu, 42'nci dakikada Abdülkerim Bardakcı ve 67'nci dakikada Icardi kaydetti.

Samsunspor'un mücadeledeki golleri ise 46'ncı dakikada Dimata ve 60'ıncı dakikada Holse'den geldi.