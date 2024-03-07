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Spor

Hakim Ziyech özel programla hazırlıklarını sürdürüyor

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Hakim Ziyech, takımıyla çalışmalara başladı.

Fanatik7 Mart 2024 Perşembe 13:14 - Güncelleme:
Hakim Ziyech özel programla hazırlıklarını sürdürüyor
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Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Hakim Ziyech, takımıyla çalışmalara start verdi.

Sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Hakim Ziyech'in Hollanda seyahatinin tedavi olmadığı ortaya çıktı.

Takıma verilen izinden faydalanarak Türkiye dışına çıkan futbolcunun, kulüp sağlık heyetinin gözetiminde hareket ettiği, İstanbul dışında bulunduğu süre içerisinde, kulüp doktoru Yener İnce ile temasta bulunan fizyoterapistin çalışmasına yardım ettiği ifade edildi.

Faslı futbolcu, Amsterdam'da 3 gün boyunca özel programla çalışmalarını sürdürdü. Ajax'ın eski performans antrenörü Dave Louiszoon ile çalışan Ziyech, bireysel çalışmalarından görüntüleri de paylaştı. Ziyech, Galatasaray'ın son antrenmanında da yer aldı.

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