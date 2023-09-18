Hakim Ziyech performansı ile alkış aldı

Galatasaray'ın bu sezon kadrosuna kattığı süper yıldızlardan biri olan Hakim Ziyech, Sarı-Kırmızılı formayı ilk kez önceki gün giydi.

Samsunspor karşılaşmasında ikinci 45 dakikada formayı alan Faslı hücum oyuncusu, ilk sınavında beklentilerin üzerine çıktı.

Özellikle teknik ekibin, yıldız oyuncunun hazır ve iştahlı görüntüsü ile bir hayli memnun olduğu gelen haberler arasında yer aldı.

Karadeniz ekibi karşısında tek devreye bir de asist sığdıran 30 yaşındaki futbolcunun, gelecek maçlarda daha çok forma giymesi bekleniyor. Ziyech, bir aksilik olmaması halinde Kopenhag karşısında da yeniden süre alacak.