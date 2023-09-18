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Spor

Hakim Ziyech performansı ile alkış aldı

Galatasaray taraftarının performansını merakla beklediği transferlerden Hakim Ziyech, ikinci yarısında forma giydiği Samsunspor maçında sergilediği performansla büyük beğeni topladı.

Fanatik18 Eylül 2023 Pazartesi 09:00 - Güncelleme:
Hakim Ziyech performansı ile alkış aldı
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Galatasaray'ın bu sezon kadrosuna kattığı süper yıldızlardan biri olan Hakim Ziyech, Sarı-Kırmızılı formayı ilk kez önceki gün giydi.

Samsunspor karşılaşmasında ikinci 45 dakikada formayı alan Faslı hücum oyuncusu, ilk sınavında beklentilerin üzerine çıktı.

Özellikle teknik ekibin, yıldız oyuncunun hazır ve iştahlı görüntüsü ile bir hayli memnun olduğu gelen haberler arasında yer aldı.

Karadeniz ekibi karşısında tek devreye bir de asist sığdıran 30 yaşındaki futbolcunun, gelecek maçlarda daha çok forma giymesi bekleniyor. Ziyech, bir aksilik olmaması halinde Kopenhag karşısında da yeniden süre alacak.

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