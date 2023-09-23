Hakim Ziyech: Sağ ya da orta hiç fark etmez

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, Rams Başakşehir'i 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sarı kırmızılı formayla ilk golünü atan Ziyech, "İlk yarıda iyiydik. Benim golümden önce gol atmalıydık aslında. İkinci yarıya da iyi başladık. 3 puan için mutluyuz." dedi.

"SAĞ, ORTA HİÇ FARK ETMEZ"

Oynadığı bölgeyle ilgili gelen soruya Faslı yıldız, "Benim için fark etmez. Sağda, ortada nerede oynarsam oynayayım keyfini çıkarmak benim için yeterli olan." açıklamasını yaptı.

"HERKES SOYADIMI FARKLI SÖYLÜYOR"

Hakim Ziyech, isminin telaffuzuyla ilgili gelen soruya, "İsmim, 'Hakim Ziyeş' olarak telaffuz ediliyor. Herkes farklı şekilde telaffuz ettiği için artık önemli değil." sözleriyle konuşmasını noktaladı.