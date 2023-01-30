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Spor

Hakim Ziyech teklifi kabul etti!

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den ayrılmaya hazırlanan Hakim Ziyech'in PSG'nin yapmış olduğu teklifi kabul etti.

30 Ocak 2023 Pazartesi 23:50 - Güncelleme:
Hakim Ziyech teklifi kabul etti!
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Kadrosunda Messi, Mbappe, Neymar gibi dünya yıldızlarını bulunduran Paris Saint-Germain, bir yıldızı daha renklerine bağlamak üzere.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Hakim Ziyech, PSG'nin teklifini kabul etti. Fransız ekibi, Chelsea ile yaptığı görüşmelerde de şu anda önemli bir aşamada.

Faslı oyuncu Chelsea'den ayrılıp PSG'ye imza atmak istiyor. PSG'nin yanı sıra Manchester United da 29 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek istiyor.

2020-21 sezonu başında Ajax'tan 40 milyon Euro'ya Chelsea'ye transfer olan Hakim Ziyech, Maviler'de Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa kazandı.

Tecrübeli kanat oyuncusu Chelsea'de 98 maçta forma giyerken, 14 gol attı ve 11 asist yaptı.

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