Hakim Ziyech transferinin perde arkası!

Galatasaray'ın bütün önemli transferlerine imza atan Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur, en son bir başka dünya yıldızı Hakim Ziyech'i de müthiş bir operasyonla takıma kazandırdı. Bu transferde ilginç bir detay ortaya çıktı.

Timur, Chelsea'den alınan Faslı oyuncunun son prosedürlerini hastaneden takip etti.

4 aydır süren öksürük sorunu nedeniyle doktorların uyarısına rağmen temposundan taviz vermeyen Timur'un son üç gündür hastanede olduğu bildirildi. Trabzonspor maçına da gidemeyen sarı kırmızılı yönetici, Ziyech'in sözleşmesindeki şartları hastanedeki odasında hukukçularla beraber kaleme alıp İngiliz ekibiyle yazışmaları yaptı.

Bu transferde herhangi bir sakatlık riskine karşılık 1+1+1 yıllık mukavele yapılırken 3 farklı rakam (İlk yıl 3.587.500, sonraki yıllar 2.850.000) KAP'a açıklanmıştı.

Kira ve bonservis bedeli ödemeyen Galatasaray, yenileme ve fesih hakkını da sözleşmeye yazdırdı. Böylece Aslan, ender görünen mukavelelerden birine imza attı. Galatasaray, geçen sezon devre arasında PSG'nin sağlık kontrollerinden geçen ancak evrakları yetişmediği için son anda transferi gerçekleşmeyen tecrübeli oyuncuyu hiçbir bedel ödemeden kadrosuna kattı.