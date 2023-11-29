Hakim Ziyech yıldızlaştı! Frikikten 2 gol

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Hakim Ziyech, Manchester United maçında frikikten 2 gol kaydederken, bu sezonki gol sayısını da 3'e çıkardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray evinde karşılaştığı Manchester United maçında sarı-kırmızılıların Faslı futbolcusu Hakim Ziyech 2 gol attı. Ziyech'in müsabakanın 29. dakikasında kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. Maçın 62. dakikasında yine frikikte topun başına geçen 30 yaşındaki futbolcu meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Süper Lig'de de 1 golü bulunan 30 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını 3'e çıkardı.

Müsabakaya 11'de başlayan Hakim Ziyech, 82. dakikada yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı.