Hakim Ziyech'e milli davet

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Hakim Ziyech, ülkesinin Fildişi Sahili ve Liberya ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi.

Fas, 14 Ekim'de hazırlık maçında Fildişi Sahili ile, 17 Ekim'de de Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Liberya ile karşılaşacak. Fas Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla, bu müsabakalar için aday kadroyu duyurdu. Galatasaray'dan Hakim Ziyech de listede yer aldı.

GALATASARAY'DAKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 3 resmi maça çıkan Hakim Ziyech, bu karşılaşmaların 2'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 176 dakika sahada kalan Faslı yıldız, 1 gol ve 1 asistle skora etki etti.